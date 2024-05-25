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AKB48/こじまつり～小嶋陽菜感謝祭～〈5枚組〉＋写真3枚付き
商品番号 T60652143518
商品名

AKB48/こじまつり～小嶋陽菜感謝祭～〈5枚組〉＋写真3枚付き
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

視聴後に自宅で保管していました。4〜5枚目の写真のとおり、箱に小さな傷があります。気になる方はご購入をご遠慮ください。「AKB48/こじまつり～小嶋陽菜感謝祭～〈5枚組〉」＋写真3枚付きAKB48/小嶋陽菜定価:￥18000#AKB48#小嶋陽菜#CD・DVD2017年2月に国立代々木競技場第一体育館にて開催された、“こじはる”こと小嶋陽菜卒業公演の模様を収録。前夜祭や高橋みなみプロデュース公演なども収めており、お祭りムードで盛り上がるパフォーマンスをたっぷりと楽しめる。
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