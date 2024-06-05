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商品詳細
オーボンヴュータン河田勝彦フランス伝統菓子―豊かな風土が育んだ素朴な味、郷土の味-語り継がれてきた菓子づくりの醍醐味(暮しの設計(No.210))購入当時は、こちらの本でフランス伝統菓子を学ばせて頂きました。その後は長年本棚にて保管していました。経年劣化の変色傷などあります。背表紙は色褪せしています。写真でご確認下さいませ。それでも大丈夫とご理解頂ける方のご購入でお願い致します。即購入OKです。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence69394.html
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