未開封 美品 GAMECUBE ゲームキューブ DOL-001 オレンジ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪購入してから使う機会がなく、中古未開封のままです♪動作品を購入したので通電は大丈夫と思います(*^^*)【商品内容】・ゲームキューブ本体(DOL-001)（オレンジ）・ACアダプター(純正)・コントローラー【発送方法】・梱包前に清掃をし、プチプチで厳重に梱包し、らくらくメルカリ便の宅急便にて発送いたします。【その他内容】・即購入OKです(^-^)・ご質問などございましたらお気軽にコメント下さいませ♪NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEKAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#ゲームキューブ#GAMECUBE#オレンジ#DOL-001
http://narcologia.ru/goods/evaporation930224.html
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