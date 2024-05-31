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松木創 Matsuki Tsukuru on X:



なぜホラー映画を観るのか？恐怖の方程式:小中理論から迫る「本当に怖い映画」【ゆる映画学】#1



勝手に読書伝説Vol.14.5 特集 ゲストインタビュー | ひかりＴＶブック



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新しいホラー映画入門 第４回 AI時代のホラー映画 〜新しいホラー表現 ...

「恐怖の作法:ホラー映画の技術」小中千昭#小中千昭#小中_千昭#本#芸術／演劇・映画ホラー映画やアニメの第一線で活躍してきた著者が、小説や映像など様々な形で人を惹きつけ続ける「ホラー」つまり「怖い物語」がどのように作られるかを論じ、技術を伝授する実践的な一冊。人はなぜ、ホラー映画で怖がろうとするのか。ホラー映画を数多く執筆した脚本家によって書かれた、恐怖の探求。ホラー映画を作りたい人、より怖いホラー映画を見たい人に送る本。Jホラーのイディオロギーとなった「小中理論」を再度論じ、新たに「小中理論2.0」も書き下ろされている。ー状態ータバコ臭ありません。書き込みは1ページのひと段落ほど鉛筆で書かれたものを見つけました。消してあります。その他は見当たらないです。返品は対応できませんのでよろしくお願いします。お値下げはご検討致しますので、よろしければコメントしていただくとありがたいです。