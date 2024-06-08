アクシア・クローネ　誕生日グッズフルセット

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商品詳細
にじさんじのアクシア・クローネ誕生日グッズフルセットです。中身確認後、保管していたため未使用ですが、一度人の手に渡ったものですので、ご了承の上購入お願い致します。セット内容・アクリルパネル(約280mm×200mm)(複製直筆サイン・メッセージ入り)・B2タペストリー・56mm缶バッジ・75mm缶バッジ・アクリルフレームキーホルダー(約W41mm×H70mm)※壁紙とボイスは付きませんのでご了承ください。外箱はついておりますが、凹んでいる箇所があるので、美品ではありません。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy409153.html
http://narcologia.ru/goods/waveform681817.html
http://narcologia.ru/goods/seamless678029.html
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