ファイナルファンタジー１６一番くじ　Ａ賞　シヴァ

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商品詳細
ファイナルファンタジー１６発売記念くじＡ賞ジオラマフィギュア＜召喚獣シヴァ＞＜全1種＞躍動感のある造形美を追求した、「氷の召喚獣シヴァ」のフィギュアです。部分的にクリアパーツを使用することで、氷のイメージを演出しています。※本体サイズ：約W24×D17×H22㎝（台座込み）人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...コレクションフィギュア
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