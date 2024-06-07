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【真作】森琴石/山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-704
商品番号 V23207200189
商品名

【真作】森琴石/山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-704
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 13,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】森琴石【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は絹表装で良好です。　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　182×幅　60㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】森琴石/山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-704
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