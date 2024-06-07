【真作】森琴石/山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AC-704



訳あり 【真作】森琴石/山水人物画賛/山水図/名家伝来/AC-704 絵画 ...



【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-764



【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-764



【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-764



【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-764



【真作】佳月/山水人物図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-482



【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126



【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126



【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126



【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126



【真作】森琴石/空山清香画賛/蘭図/ラン図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-764



【真作】松雲/秋景山水図/山水図/青緑山水図/掛軸☆宝船☆AC-126



岡田淡雅/富士松晴之図/富士山図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-728 | フリマアプリ ラクマ



岡田淡雅/富士松晴之図/富士山図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-728



【真作】佳月/山水人物図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-482

【真作】【参考】森琴石【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は絹表装で良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 182×幅 60㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。