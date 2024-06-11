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- 『少女 草原求 / MOTOMU K 』油彩画・油絵
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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...油彩絵の具『少女草原求/MOTOMUK』油彩画・油絵には、なります。額に、やや傷や汚れは、ありますが、普通に、絵画観賞を、して頂く分に、関しましては、特に、問題はないかとは、思います。これから、大事にして頂ける方に、お譲りを、させて頂きたいとは、思います。良かったら、ご検討の方を、宜しくお願い致します。その他、ご質問や、お問い合わせも、歓迎致します。それでは、ご注文の方を、心より、お待ち致しております。
http://narcologia.ru/goods/Adder918075.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce495655.html
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