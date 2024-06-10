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ブラッキー　gx 中国語　ギフトセット　psa10
商品番号 S84931523354
商品名

ブラッキー　gx 中国語　ギフトセット　psa10
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私が鑑定機関に直接出したものです。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/peroration269415.html
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