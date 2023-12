IbanezTOD10TimHensonSignatureです。今年の6月に予約し、8月に届いた国内入荷ファーストロット品です。飾っているだけであまり弾かないため、勿体なく思い出品いたします。試奏程度にしか弾いていないため新品同様レベルの美品かと思います。バックパネルやトレモロキャビティのカバーの保護フィルムも購入時のままです。フレット残量は10割、ネックはまっすぐで安定しており音詰まりやビビリはございません。純正ギグバック、アーム(未使用)、タグ、説明書、が付属します。多忙につき、ご購入後発送までお時間をいただく場合がございます。その場合は発送予定日についてご連絡させていただきます。ご了承下さい。その他気になる点はお気軽にお問い合わせください。以下スペックNeck:AZOvalCRoastedMapleneckBody:AmericanBasswoodbodyFretboard:Ebonyfretboardw/TreeofDeathinlay\u0026LuminescentsidedotinlayFret:JumboStainlessSteelfretsTuningmachine:GotohSG381MG-TlockingmachineheadsNut:GraphTechnutBridge:GotohT1502tremolobridgeNeckpickup:FishmanFluenceTimHensonSignatureSeries(H)neckpickupBridgepickup:FishmanFluenceTimHensonSignatureSeries(H)BridgepickupControls:1Volume,1Tone(Push:Voice1,3/Pull:Voice2,3/5-wayleverswitchOtherswitches:FishmanFluenceVoicingswitchontonecontrol(push/pull)forTimHensonSignatureSeriespickups



ほぼ新品 Ibanez TOD10 polyphia Tim Henson AZ 【数々のアワードを ...



Ibanez TOD10 Tim Henson ティムヘンソン シグネイチャーモデル エレキギター Polyphia アイバニーズ 【納期未定/2023年5月オーダー分予約受付中】



TOD10 | TOD | ELECTRIC GUITARS | PRODUCTS | Ibanez guitars ...



Ibanez TOD10 Tim Henson



Ibanez TOD10 -Tim Henson Signature Model【現物画像】 新品 1191735 ...



Ibanez TOD10 -Tim Henson Signature Model-【Webショップ限定】(新品 ...



Ibanez TOD10 Tim Henson



ほぼ新品 Ibanez TOD10 polyphia Tim Henson AZ 【数々のアワードを ...



Ibanez TOD10 Tim Henson Signature Model【Polyphia Tim Henson最新 ...



ほぼ新品 Ibanez TOD10 polyphia Tim Henson AZ 【数々のアワードを ...



TOD10 Polyphia Tim Henson Signature | クロサワ楽器店 日本最大級の ...



Tim Henson | ARTISTS | Ibanez guitars - アイバニーズ



Ibanez TOD10 Tim Henson ティムヘンソン シグネイチャーモデル エレキ ...



ほぼ新品 Ibanez TOD10 polyphia Tim Henson AZ 【数々のアワードを ...



Ibanez announce two new Polyphia signature model versions for Tim ...