【期間限定価格❣️】KOROGI製マリンバ650K　4オクターブ

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【⚠️現地引き渡しにてお願いします】・千葉県柏市内で受け取りが可能な方・梱包可能な方 ※解体済みです上記条件満たす方のみお願いいたしますm(__)m--------------------コオロギ製のマリンバ650Kで、49鍵（C28～C76）の4オクターブあります！素人の耳ですが、問題なく音が出ます(﹡ˆ__ˆ﹡)※防音対策で挟んである布は、取り外してお渡しします！※他でも出品中のため、ご購入時はコメントお願いいただけますと幸いですm(__)m知り合いのプロのマリンバ奏者から昨年購入したものの、未使用のまま引っ越しのため出品します。。よかったらぜひご検討くださいませ！