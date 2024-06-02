HIDE XJAPAN ヒデ コスプレ 赤パイピング ウィッグ セット

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商品詳細
HIDEさんのコスプレセットになります。【ウィッグ】制作して外での使用はありませんガチガチに固めてありますので多少暴れても型崩れしないと思います生え際など塗装済の為ネット部分に付いてますが使用には全く問題ありませんのでご安心くださいウィッグ本体のみの出品となりますので装飾は付属しておりません（バンダナ、サイドの三つ編みビーズ部分）【赤パイピング衣装】サイズ:レディースMレザー部分が劣化してます少々ベタつきますがまだ着用頂けますお直し出来る方だと修復できるかもですベルトはレザー部分が禿げてしまってお直し必要です代用で他のベルト使われても良いかと思います発送までに梱包と手直しにお時間（1週間以内）頂く事になりますのでお急ぎの方は御遠慮くださいイメージ等と違ったなどの返品クレームには対応しておりませんのでなにか御不明点ございましたらコメントよりお願いいたします。XJAPANhideHIDE
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