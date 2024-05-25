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バットモービル　バットマン　トイビズ　ティムバートン　1989年　コクーン付き
商品番号 A52894490181
商品名

バットモービル　バットマン　トイビズ　ティムバートン　1989年　コクーン付き
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットマンバットモービルトイビズ1989年アメコミティムバートン監督マイケルキートン主演ジャクニコルソン未使用コクーン付き横　37cm縦　17cmレア商品ロケットランチャーよりロケット発車ギアーシフトレバーありトランクありかなり大きめです。１９８９年版リバイバルバットマン第一作公開後にトイビズから発売された最初期のバットモービルです。当時日本でなかなか手に入らず、輸入トイショップを探して購入したものです。バットモービルの防御用コクーン付きが、泣かせます。手に入りにくいバットモービルだと思います。開封してありますが、購入後暗所保管しておりました。箱には若干の痛みあります。
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http://narcologia.ru/goods/smear154804.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture547241.html
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