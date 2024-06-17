真作】今井松窓/蓬莱山図/明治後期から昭和初期/掛軸/名家伝来/AA-445 ...

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【真作】【参考】今井松窓 明治17年生まれ。名は郭太郎。京都絵画専門学校出身。明治後期から昭和初期の日本画家。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。表装は天地に多少の糊シミ、巻シワあります。桐共箱付 軸丈 縦 197cm×幅 54cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。