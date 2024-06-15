ヤマハ　YAMAHA トランペット　マウスピース　KMV-14 リム金メッキ

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ヤマハ YAMAHAトランペット マウスピース KMV-14リム金メッキカップ内径 16.97カップ深さ やや深いスロート3.72KMV-14は、やや大きめのリム径、バックのBタイプに匹敵する深めのカップです。柔軟性が高く、艶のある響きを実現しました。スロート径が大きいため息の通りがよく、音は輪郭のはっきりした、若干明るめの響きが特徴。どんなジャンルの音楽にも対応できます。どっしりとした安定感のあるサウンドで、表現力の高いダイナミックな演奏も可能です。印象は、口当たりはヤマハ14B4、深さはBACH5Bくらい、といったところでしょうか。中位のサイズですが、深く、温かい音がする印象です。リム金メッキとなっています。写真にも印付けていますが、リム横に一箇所凹みがあります。その他演奏に支障の出るような傷や凹み等はありません。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース