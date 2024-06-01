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ポケモンカードVSTARユニバース1box シュリンク付き
商品番号 K45213001795
商品名

ポケモンカードVSTARユニバース1box シュリンク付き
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,494 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードVスターユニバース　シュリンク付き　1box値下げ不可です。すり替え防止の為返品不可です。即購入OK！24時間以内発送します
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