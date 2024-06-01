アルフォンス・ミュシャ、Alphonse Mucha、【ヒヤシンス姫】



次のアーティストによるアート作品： Alphonse Mucha



アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）によるポスター、「花」と題する花のリトグラフのシリーズ、1897-アルフォンス・ミュシャ：「花」、花のシリーズ、1897薄暗い44x66 cmプライベートコレクション



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アルフォンス・ミュシャ - Wikipedia



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アルフォンス・ミュシャのポスター



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者：アルフォンス・ミュシャ（AlphonseMucha）題名：【ヒヤシンス姫】(MAP-5)希少画集の一部、一頁を新品額にてマット合わせ、額装いたしました。作品の状態は綺麗です。絵画部分のサイズは、約22.5㎝×15.0㎝です。卓上に最適なサイズです。新品額付です。額縁は木製・ブラック、額のサイズは約37.0㎝×28.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付き。y3専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。