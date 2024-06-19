yu nagaba ブラッキー　プロモ　ARS10

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···R特徴···プロモーションカード(PR)9月8日時点での世界総枚数は30枚になります。もちろん鑑定書も一緒に送らせて頂きます。・商品の状態に関してはあくまで主観になります、こちらで気付かない初期傷等ある場合がございます事等もご理解頂いた上写真にて状態確認の後ご購入ください。（あきらかに写真と現実の商品の状態が違っていた等でなければ基本ご購入後の状態に関してのクレーム等はご遠慮願います）・基本即購入でOKです。・どのような場合でも購入された方が優先となりますのでご了承下さい。・濡れ・折れ対策し発送致します。（枚数の多い物等はネコポス用ダンボールを使用します）・基本ゆうゆうメルカリ便か普通郵便で設定してますが、らくらくメルカリ便でも対応可能ですので変更希望される方はコメント下さい。（普通郵便からメルカリ便への変更は+120円）・状況にもよりますが基本購入後の返品・キャンセルには対応しませんのでご了承下さい。その他不明な点あればお気軽にコメント下さい♪検索用ピカチュウ、リザードン、ギラティナ、ディアルガ、パルキア、スターターセット、スペシャルセット、ユウリ、カイ、アイリス、メイ、シロナ、コルニ、マリィ、おじょうさま、イーブイヒーローズ、ザシアン、ザマゼンタ、ロトム、ポケモン151、リーリエ、エリカ、セレナ、おじょうさま、シロナ、ルザミーネ、マオ\u0026スイレン、アセロラ、ルチア、カトレア、マリィr.rrr.sr.hr.ur.sa.chr.csrvstar.vmax.var.sar、exロストアビス、スカーレットex、バイオレットex、トリプレットビート、クレイバースト、スノーハザード、パラダイムトリガー、ポケセン、ポケモン、カード、プロモ、ボックス、サプライ、汎用、デッキ検索用ポケセン、ポケモン、カード、プロモ、ボックス、サプライ、汎用種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···SVシリーズプロモーションカードカード名···067ブラッキーレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA10特徴···プロモカード鑑定状況···その他鑑定