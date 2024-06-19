Yamaha ysl-820gⅡ ヤマハ テナーバストロンボーン

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Yamahaのysl-820gⅡとstx-2ですピックアップミュートと一緒に購入したはいいものの、帰宅がいつも夜中で吹く時間があまりないので出品します。全体的に傷や使用感ありますが、スライドや抜き差し管の動きは良好でロータリーも動きます。マウスピースはYAMAHA48LとVincentBach11/2Gの2つが付属します。メンテナンス用品とマウスピースもセットにして発送しますが、使用感があるため、不要であればこちらで処分します。ハードケースにプチプチで包んで発送の予定です。手元にプチプチがないため、4〜7日発送にしていますが、ハードケースのまま発送で大丈夫でしたら、即日か翌日に発送可能です。【付属品】マウスピース ×2メンテナンス用品トロンボーン用ピックアップミュートSTX-2【製品情報】品番：YSL-820GII