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Yamaha ysl-820gⅡ ヤマハ テナーバストロンボーン
商品番号 S36001800261
商品名

Yamaha ysl-820gⅡ ヤマハ テナーバストロンボーン
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 29,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Yamahaのysl-820gⅡとstx-2ですピックアップミュートと一緒に購入したはいいものの、帰宅がいつも夜中で吹く時間があまりないので出品します。全体的に傷や使用感ありますが、スライドや抜き差し管の動きは良好でロータリーも動きます。マウスピースはYAMAHA48LとVincentBach11/2Gの2つが付属します。メンテナンス用品とマウスピースもセットにして発送しますが、使用感があるため、不要であればこちらで処分します。ハードケースにプチプチで包んで発送の予定です。手元にプチプチがないため、4〜7日発送にしていますが、ハードケースのまま発送で大丈夫でしたら、即日か翌日に発送可能です。【付属品】マウスピース　×2メンテナンス用品トロンボーン用ピックアップミュートSTX-2【製品情報】品番：YSL-820GII
http://narcologia.ru/goods/stealth570576.html
http://narcologia.ru/goods/Persia288788.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis833144.html
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