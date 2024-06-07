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マーベルレジェンド ドクター・ストレンジ
商品番号 E13436626334
商品名

マーベルレジェンド ドクター・ストレンジ
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MarvelLegendsWalmartExclusiveマーベルレジェンドウォルマート限定内容物・DoctorStrangeドクター・ストレンジ本名　：Dr.StephenVincentStrangeステファン・ストレンジ初登場：StrangeTales#110(April,1963)フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2022年定価…$19.99状態…新品未開封品新品未開封品からビルドパーツを取り外す予定です。※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真にてよくご確認の上、ご購入ください。ブリスターパッケージはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。予めご了承ください。・未開封をご希望の方は+600円で対応致します。(上部折り曲げ可能であれば+400円)(4122円→4722円)#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ
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