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商品詳細
岡山県岡山市藤原史暁作(昭和38年生まれ)備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助師事長年保管していた為、共箱に傷み(ヒビ)があります(写真をご参考に)ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。(作品は綺麗です)サイズ高さ約29.5㎝胴回り約29㎝重さ約6.25kgとても素晴らしい作品です！
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