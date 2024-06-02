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壺
商品番号 C90570192701
商品名

ブランド名 Cvital
特別価格 税込 10,656 円
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商品詳細

岡山県岡山市藤原史暁作(昭和38年生まれ)備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助師事長年保管していた為、共箱に傷み(ヒビ)があります(写真をご参考に)ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。(作品は綺麗です)サイズ高さ約29.5㎝胴回り約29㎝重さ約6.25kgとても素晴らしい作品です！
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