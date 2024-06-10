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田代すみれ　8/12 個別お話し会　3枚セット
商品番号 B69103839398
商品名

田代すみれ　8/12 個別お話し会　3枚セット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

田代すみれさん個別お話し会3枚です10/1の振替イベントで使用できます　レターパックライトで発送します■振替イベント■【日程】2023年10月1日(日)【会場】東京都：ベルサール西新宿【住所】東京都新宿区西新宿4-15-3住友不動産西新宿ビル3号館1F【時間】＜8月11日東京流通センター第①～⑥部田代すみれ個別お話し会＞11:10～11:40＜入場受付時間11:00～11:30＞＜8月12日ベルサール飯田橋ファースト第①～④部田代すみれ個別お話し会＞12:00～13:00＜入場受付時間11:50～12:10＞※振替参加を希望されるお客様は、それぞれ対象の参加券をお持ちの上、当日会場へお越しください。事前のご連絡は必要ございません。
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