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【真作】河野秋邨/山家図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AC-678
商品番号 Q94588715117
商品名

【真作】河野秋邨/山家図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AC-678
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 9,823 円
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商品詳細

【真作】【参考】河野秋邨南画家。愛媛県生。名は楯。田近竹邨に師事する。竹邨・小室翠雲・山田介堂らと日本南画院を結成した。文展帝展に入選を重ねる。日本南画院会長兼理事長。京都府文化賞功労賞受賞。昭和62年(1987)歿、97才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の糊シミあります。表装は概ね良好です。桐合せ箱付軸丈縦129cm×幅62cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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