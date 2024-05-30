★絵画★作者不詳　サイン有　日本画10号　双鶴★J61

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絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...動物主な画材...その他額寸法★約69×63作品寸法★約51×45・ガラス板が付属しています。・作品に細かいシミ、ヨレがあります。額にキズがあります。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。