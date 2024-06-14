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新品未開封 変神パッド DXガシャコンバグヴァイザーII新檀黎斗ver.
商品番号 X87474668082
商品名

新品未開封 変神パッド DXガシャコンバグヴァイザーII新檀黎斗ver.
ブランド名 プレミアムバンダイ
特別価格 税込 3,097 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【仮面ライダーエグゼイド変神パッドDXガシャコンバグヴァイザーII新檀黎斗ver.】新品未開封品になります！画像の輸送箱でお送りします。（中に入っている伝票等を取り除くため、輸送箱は一度開封しております）#仮面ライダー#仮面ライダーエグゼイド#仮面ライダーゲンム#エグゼイド#ガシャット
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