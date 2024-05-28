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茶道具 水指 膳所焼 染付 近江八景絵 芋頭 淡海 ぜぜ 陽炎園 岩崎新定
商品番号 Q58084248502
商品名

茶道具 水指 膳所焼 染付 近江八景絵 芋頭 淡海 ぜぜ 陽炎園 岩崎新定
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 12,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

膳所焼染付近江八景絵芋頭水指淡海ぜぜ陽炎園岩崎新定共箱口径11.2cm胴径約18.0cm高さ18.0cm摘まみは含まず未使用に近いと思います保管品になります#茶道具#膳所焼#染付#近江八景絵#芋頭#淡海#ぜぜ#陽炎園#岩崎新定#大津
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