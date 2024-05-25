MONSTA X サノク トレカ ウォノ①

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商品詳細
モネクのサノクのトレカです。紙製品である為、細かい擦れ等気になる方や神経質な方は購入ご遠慮下さい。厚紙に挟んでの発送を予定しておりますが、プラス料金で硬質ケースに入れて発送します。他にもショヌ、ウォノ、ミニョク、キヒョン、ヒョンウォン、ジュホン、チャンギュンの商品を出品しております。他の物との購入でしたら若干ですがお値下げしますので、コメントからお願いします。こちらのみの場合は即購入可能です。
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