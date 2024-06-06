松井秀喜　　ミニ ボブルヘッド バブルヘッド 球場配布品　大谷翔平　未展示品

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ジャンル（スポーツ選手）···野球松井秀喜選手のロサンゼルス・エンゼルス時代の球場配布ミニボブルヘッドです。 現在では非常に入手困難な品です！未展示品。ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。即購入大歓迎です♪大谷翔平イチロー松井秀喜鈴木誠也吉田正尚千賀滉大トラウトジャッジエンゼルス野球大リーグMLBMVPオールスターバブルヘッド首振り限定