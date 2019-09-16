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SABIAN HH THIN CHINESE 18
商品番号 N77616209701
商品名

SABIAN HH THIN CHINESE 18
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 12,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイビアンの18チャイナの出品です。最近のシンバル価格の高騰は驚きよりも呆れてしまうばかりの値段になっています。初めのエフェクトシンバルといえばやはりチャイナでしょう。打楽器ですのでそれなりの汚れ、キズはございますが、中古品としては良い部類ではないでしょうか？キーホールや歪みも気になる部分はありません。受け取り連絡は迅速にお願いします。
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SABIAN HH REMASTERED Thin Chinese 18 [1106g]【中古品】 ｜イケベ楽器店

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