SABIAN HH THIN CHINESE 18

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商品詳細
セイビアンの18チャイナの出品です。最近のシンバル価格の高騰は驚きよりも呆れてしまうばかりの値段になっています。初めのエフェクトシンバルといえばやはりチャイナでしょう。打楽器ですのでそれなりの汚れ、キズはございますが、中古品としては良い部類ではないでしょうか？キーホールや歪みも気になる部分はありません。受け取り連絡は迅速にお願いします。
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HH CHINESE | SABIAN