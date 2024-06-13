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【値下げ】【美品】marshalI マーシャル MG 30DFX アンプ
商品番号 D55472598901
商品名

【値下げ】【美品】marshalI マーシャル MG 30DFX アンプ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 7,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】marshalIマーシャルMG30DFXアンプアンプ本体のみとなります。動作確認済み、簡易清掃済みです。音出し不具合等ございません。傷や汚れも少なく、問題なく使用できます。初期不良等がありましたら、受け取り評価前にご連絡いただけると幸いです。☆メルカリルールに従い、専用取引はお断りさせていただいております。☆コメント無し即購入OKです。提示した金額で購入された方を優先致します。☆商品は中古品です。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。☆画像内のものが全てとなります。出品にあたり慎重にチェックしておりますが素人管理のためご理解お願い致します。☆他サイトで出品しているものもあるため、商品ページは予告なく削除する場合がございます。1010-18000
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