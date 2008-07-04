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木製　ベルセルク　ベヘリット　BERSERK ART OF WAR
商品番号 V86241121771
商品名

木製　ベルセルク　ベヘリット　BERSERK ART OF WAR
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルセルク　購入後年月は立っていますが自宅で大切に保管していました。⭕️画像にあるものが出品するもののすべてです。確認でお願いします。⭕️箱の一部に黒い用紙が浮いた感じがあります。…画像2（箱に破れや本体に傷はなし）購入くださる方画像の追加等必要なことがありましたら気軽にコメントください。
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