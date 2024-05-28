オイルランプ フランス 陶器 アンティーク

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商品詳細
#私の扱っている骨董品はコチラフランスから届いた陶器製の小さなオイルランプです。お部屋のインテリア用にどうぞ(^^)/※商品はアンティーク品のため、写真では伝わりづらい色褪せ、傷等もございます。種類...宝瓶・花瓶
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