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オイルランプ フランス 陶器 アンティーク
商品番号 F77490660959
商品名

オイルランプ フランス 陶器 アンティーク
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#私の扱っている骨董品はコチラフランスから届いた陶器製の小さなオイルランプです。お部屋のインテリア用にどうぞ(^^)/※商品はアンティーク品のため、写真では伝わりづらい色褪せ、傷等もございます。種類...宝瓶・花瓶
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