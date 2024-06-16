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【ポケセン当選品】ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付
商品番号 R62056717877
商品名

【ポケセン当選品】ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パック「レイジングサーフ」になります。購入箇所の以下のとおりです。「レイジングサーフ」…ポケモンセンターオンライン当選品届いたままシュリンク未開封となります。（もちろん未サーチ品です）（検索用）ポケモン/ポケモンカード/ポケカ/BOX/ボックス/VSTARユニバース/VSTAR/イーブイヒーローズ/パラダイムトリガー/スカーレットex/バイオレットex/クレイバースト/スノーハザード/スカーレット/バイオレット/151/黒炎の支配者/プロモ/未開封/ジムセット/ナンジャモ/シュリンク/拡張パック/パック/リザードンex/SAR
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