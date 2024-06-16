【ポケセン当選品】ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付

ポケモンカードスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パック「レイジングサーフ」になります。購入箇所の以下のとおりです。「レイジングサーフ」…ポケモンセンターオンライン当選品届いたままシュリンク未開封となります。（もちろん未サーチ品です）（検索用）ポケモン/ポケモンカード/ポケカ/BOX/ボックス/VSTARユニバース/VSTAR/イーブイヒーローズ/パラダイムトリガー/スカーレットex/バイオレットex/クレイバースト/スノーハザード/スカーレット/バイオレット/151/黒炎の支配者/プロモ/未開封/ジムセット/ナンジャモ/シュリンク/拡張パック/パック/リザードンex/SAR