  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
商品番号 J45970345912
商品名

人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

荒川豊蔵（人間国宝）の志野茶碗です。共箱です。共布と綺麗な仕覆が付いています。高台脇に荒川豊蔵の掻き銘があります。とても低い高台が施され、大きくずっしりとした重厚感のある造りです。滑らかな肌触りの釉薬がたっぷりと厚くかけられています。古志野写しのような風合いの見事な作品です。☆サイズ☆幅約１３ｃｍ　　　高さ約８．３ｃｍ☆状態☆目立つ疵・欠けなど無く良い状態ですが、時代経過のスレ・汚れ等お写真でご確認下さい。※撮影に使用しております皿立て等、特記がない限り付属ではありません。※タイトルや説明は、箱書きや所有されていた方の情報のみに基づいて　記載しております。※梱包には再利用のダンボール等使用しております。
http://narcologia.ru/goods/procurement605633.html
http://narcologia.ru/goods/perforce161965.html
http://narcologia.ru/goods/unusable376374.html
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図-
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図-
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図-
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
☆人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗☆共箱・共布・仕覆☆絵志野 梅花皮 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝 荒川豊蔵 志野茶碗 共箱 図録掲載作品が販売されています ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝 荒川豊蔵 志野茶碗 共箱 返品可 19600円引き www ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
☆人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗☆共箱・共布・仕覆☆絵志野 梅花皮 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
JChereメルカリ購入代行：人間国宝荒川豊蔵志野茶碗裏千家即中斎花押銘 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
JChereメルカリ購入代行：人間国宝荒川豊蔵志野茶碗裏千家即中斎花押銘 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
23964 人間国宝 荒川豊蔵 (志野茶碗(東美鑑定書付属・書載作品 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
☆人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗☆共箱・共布・仕覆☆絵志野 梅花皮 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝・荒川豊蔵の志野と随縁 | 田口寛のホームページ－三重大学 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
23964 人間国宝 荒川豊蔵 (志野茶碗(東美鑑定書付属・書載作品 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
中古】【雅】人間国宝 荒川豊蔵 志野茶碗 荒川武夫識箱 塗二重箱 本物 ...
人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図
人間国宝【荒川豊蔵】最上位作 志野茶碗 銘 「虎の子」 無田陶人 共箱 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru