

人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗／共箱 共布 仕覆付き／絵志野 波千鳥図-



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☆人間国宝 荒川豊蔵 志野 茶碗☆共箱・共布・仕覆☆絵志野 梅花皮 ...



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23964 人間国宝 荒川豊蔵 (志野茶碗(東美鑑定書付属・書載作品 ...



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人間国宝・荒川豊蔵の志野と随縁 | 田口寛のホームページ－三重大学 ...



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中古】【雅】人間国宝 荒川豊蔵 志野茶碗 荒川武夫識箱 塗二重箱 本物 ...



人間国宝【荒川豊蔵】最上位作 志野茶碗 銘 「虎の子」 無田陶人 共箱 ...

荒川豊蔵（人間国宝）の志野茶碗です。共箱です。共布と綺麗な仕覆が付いています。高台脇に荒川豊蔵の掻き銘があります。とても低い高台が施され、大きくずっしりとした重厚感のある造りです。滑らかな肌触りの釉薬がたっぷりと厚くかけられています。古志野写しのような風合いの見事な作品です。☆サイズ☆幅約１３ｃｍ 高さ約８．３ｃｍ☆状態☆目立つ疵・欠けなど無く良い状態ですが、時代経過のスレ・汚れ等お写真でご確認下さい。※撮影に使用しております皿立て等、特記がない限り付属ではありません。※タイトルや説明は、箱書きや所有されていた方の情報のみに基づいて 記載しております。※梱包には再利用のダンボール等使用しております。