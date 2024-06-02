茶道具　時代　伊万里青磁　大黒天　香合　アンティーク　古美術　だいこく　陶芸

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商品詳細
【サイズ】直径5.2×4.8cm高さ5cm【状態】良好 傷無し 汚れあります【付属品】時代箱【商品説明】時代の伊万里青磁大黒天香合です。大黒天の表情など緻密な表現の作品です。
http://narcologia.ru/goods/smear851804.html
http://narcologia.ru/goods/diamond944558.html
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