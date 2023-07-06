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YAMAHA REVSTAR RS420 FRD 生産完了品
商品番号 T11083313801
商品名

YAMAHA REVSTAR RS420 FRD 生産完了品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 18,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHARS420AFRDファイヤードレッドになります。ミドルレンジが強調された粘りのあるサウンドが特徴で、更にドライスイッチを駆動させることで低音域を自然にカットしノイズを軽減しながら、抜けの良いクリーンサウンドが可能になっており非常に使い勝手が良いサウンドメイクが可能です。また薄いネックとボディバックのコンター加工により軽量で演奏性に優れたモデルになります。使用に伴うスレ・小さな打痕等がありますが目立つ傷も無く綺麗な状態になります。ネックは目視でストレートでフレットは約8割残位でロッドも余裕があります。アンプからの出音に問題はございません。YAMAHA純正のソフトケースが付属致します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical989401.html
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YAMAHA REVSTAR RS420 FRD 生産完了品
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