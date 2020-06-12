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益子焼『浜田英峰』在銘　三島手象嵌柿釉碗　茶道具
商品番号 Q41707725678
商品名

益子焼『浜田英峰』在銘　三島手象嵌柿釉碗　茶道具
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 7,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

益子焼『浜田英峰』(はまだひでみね)作作品…三島手象嵌碗　サイズ　口径　15.5cm　　　　高さ　7.0cm無傷の状態の良い商品です。気にいっております。母が購入した作品です。細かな芸術的な事は解りません事に御理解ください。師…人間国宝　島岡達三陶歴　1955年愛媛県宇和郡に生まれる。　　　1978年日大農獣医学部農芸化学科卒　　　1982年茨城県にてレストラン経営の傍ら、　　　　　　　　　　アマチュアとして作陶を始める。　　　　栃木県益子町で活動している陶芸家です。　　　1995年島岡達三製陶所より独立。築窯。　　　活動…浜田英峰作陶展として銀座たくみにて個展。　　…栃木市のギャラリー　ぜん　　　　…益子　外池酒造ギャラリー面識はございませんが、私のお気に入りの作陶家様です。この度の作品は大切に保管されていた作品です。土が良いので丈夫ですが、気に入り過ぎて♡なかなか使うことが出来ません。思い切って!!出品を決めました。私に変わり大切に使って頂きましたら、幸いです。歴史あるアンティークとは違う、悦びのある食器、陶器です。used出品です。神経の細やかな方のご購入はご遠慮願います。ご理解いただけます方のご購入をお待ちしております。❊プロフィールをご一読の上、ご購入願います。宜しくお願い致します。　∼∼∼✜お買い上げお待ちしております。✜∼∼∼　種類...茶道具#益子焼#浜田英峰#人間国宝島岡達三#象嵌#三島手#柿釉#民芸#濱田庄司#松崎健#ゲルトクナッパー#島岡桂#笠原良子#神谷正一#島岡製陶所18000→17000
http://narcologia.ru/goods/interconnect383970.html
http://narcologia.ru/goods/moisture913969.html
http://narcologia.ru/goods/organization295462.html

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