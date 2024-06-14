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【値下げ】故宮博物院蔵資選集 中国美術品 写真集
商品番号 G20848103494
商品名

【値下げ】故宮博物院蔵資選集 中国美術品 写真集
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,210 円
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商品詳細

1962年12月第一版第一次印刷の故宮博物院蔵資選集です。故宮博物院貯蔵の１００点の作品の写真が掲載されています。経年相応のキバミ等の変色はありますが、比較的美品だと思います。購入ご希望の方は、購入前にコメントをお願いします。よろしくお願いします。
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