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- 【値下げ】故宮博物院蔵資選集 中国美術品 写真集
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商品詳細
1962年12月第一版第一次印刷の故宮博物院蔵資選集です。故宮博物院貯蔵の１００点の作品の写真が掲載されています。経年相応のキバミ等の変色はありますが、比較的美品だと思います。購入ご希望の方は、購入前にコメントをお願いします。よろしくお願いします。
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