【美品】Pearl ELIMINATOR ドラムペダル P-2000C

★商品【美品】PearlパールELIMINATORドラムペダルP-2000C★付属品 写真をご確認下さいませ☆ 専用バッグ付き（未使用ショルダー付） ※写真の1枚目全てです☆★商品の状態 【美品】 写真をご覧下さいませ☆ used品のためご理解ください。★商品説明PearlELIMINATORドラムペダルP-2000Cは、未体験のドライヴモードを提供し、発売以来10年以上の間多くのドラマーを魅了し続けてきたドラムペダルの傑作、ELIMINATORシリーズのシングルキックペダルです。伝統的なダブル・チェーン。ドライヴはそのままに、パワーシフター、インターチェンジャブル・カム・システムを搭載することにより、それぞれの組み合わせを変えることによって、全く異なるアクションを味わうことを可能としています。 ★発送【匿名発送】【送料無料】らくらくメルカリ便にて（本体は保管ケースに収納し、バックをプチプチで包みビニールに入れてから入れ発送予定です） ☆フォロー割☆こちらの商品フォロー割の場合☆200円引します^_^※ご購入後のお値引きはできかねますのでご購入前にコメント欄にてお伝え頂き、価格変更後にご購入下さいませ。※フォロー割適用による価格変更後に他の購入者が購入される場合がありますので、ご了承願います。★購入について・即購入OK・早い者勝ちです♪♪・コメントでやり取り中等であっても先に購入いただいた方を優先いたします。・取置きは対応いたしかねます。・深夜早朝の購入もお気になさらずご購入ください#モモもも商品#Pearl#パール#P-2000C#ドラムペダル#ELIMINATOR#ドラム



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