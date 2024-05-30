Ｙ９６２　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『本来無一物』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



春のコレクション Ｙ９６２ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『本来無一物』 共箱 ...



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【真作】掛軸 前大徳寺極楽寺主西垣宗興『書』紙本 共箱付 掛け軸 a061116



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値下げ】 Ｃ９５８ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『瑞気満高堂』 共箱 『真作 ...



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Ａ６１３ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『悠然見南山』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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50%OFF! 大原桂南 R4524B 南條文雄筆 掛軸 書家 書 山陽新聞題字 二 ...

総丈 約 184cm×30cm本紙 約 107cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。