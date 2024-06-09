尺八 琴古流 木管 二尺一寸管 【美品 音出し確認済み】

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#尺八出品一覧はコチラから2尺1寸管約63.8cm約361g譲り受け物ですが【音出し確認済み】です。音色は良いですし、木管ですのでひびや割れはございません。中古尺八としては【美品】の部類かとは思われます。2.1尺管をお求めの方に是非。つゆ切り、除菌シートにて簡易クリーニング済みです。複数点購入で送料梱包費浮きますので割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。119