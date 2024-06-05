八木幾朗　 　　葡萄

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商品詳細
作家名：八木幾朗 作品名：葡萄 技法：水彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり+印あり 額サイズ：５２Ｘ２３．５ｃｍ イメージサイズ：３６Ｘ７．５ｃｍ 作品の状態：良好 額の状態：新品同様【略歴】1955年 静岡県生まれ1973年 浜松工業高校デザイン科卒業1982年 多摩美術大学大学院日本画修了創画展春季展賞（1982,84,85）創画展創画会賞（1986～1689）横の会会員（1988～1992解散）文化庁国内研修員（1985）文化庁在外研修員（1990フランス）静岡県文化奨励賞日展メンバー個展多数開催支払い、配送
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