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八木幾朗　 　　葡萄
商品番号 V66598382039
商品名

八木幾朗　 　　葡萄
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 14,350 円
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商品詳細

作家名：八木幾朗　　　作品名：葡萄　　技法：水彩　　限定：原画　　サイン：作家直筆サインあり+印あり　　額サイズ：５２Ｘ２３．５ｃｍ　　イメージサイズ：３６Ｘ７．５ｃｍ　　作品の状態：良好　　額の状態：新品同様【略歴】1955年　静岡県生まれ1973年　浜松工業高校デザイン科卒業1982年　多摩美術大学大学院日本画修了創画展春季展賞（1982,84,85）創画展創画会賞（1986～1689）横の会会員（1988～1992解散）文化庁国内研修員（1985）文化庁在外研修員（1990フランス）静岡県文化奨励賞日展メンバー個展多数開催支払い、配送
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