Laskey 28F 復刻版

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商品詳細
種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースLaskey28F復刻版です。F.Es管用のマウスピースです。リム内径 32.51mmスロート経 8.02mmCタイプよりややカップ容積を大きくしたタイプです。HellebergⅡ-Fをベースとしており、B.C管用のマウスピースと吹奏感をあまり変えること無く演奏できるというメリットを持っています。シャンクの差し込み傷がありますが演奏に支障はありません。チューバテューバTubaチューバマウスピーステューバマウスピース
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