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Laskey 28F 復刻版
商品番号 R90299053373
商品名

Laskey 28F 復刻版
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースLaskey28F復刻版です。F.Es管用のマウスピースです。リム内径　32.51mmスロート経　8.02mmCタイプよりややカップ容積を大きくしたタイプです。HellebergⅡ-Fをベースとしており、B.C管用のマウスピースと吹奏感をあまり変えること無く演奏できるというメリットを持っています。シャンクの差し込み傷がありますが演奏に支障はありません。チューバテューバTubaチューバマウスピーステューバマウスピース
http://narcologia.ru/goods/message884127.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford35973.html
http://narcologia.ru/goods/moisture573569.html
Laskey 28F 復刻版
Laskey 28F 復刻版 - 管楽器
Laskey 28F 復刻版
Laskey 28F 復刻版 完売 www.geyrerhof.com
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