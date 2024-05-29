ヤマハTHR10 V.2



THR10 V.2 ギターアンプ



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ご覧頂きありがとうございます。ヤマハのギターアンプです。自宅にて使用・保管していました。喫煙者、ペットなし。最後の写真のように底面塗装に薄っすらキズありですのでご確認ください。その他は動作も含め問題なく、主観では美品です。購入して3年になりますが、数回使用して箱に入れて保管していました。5種のアンプタイプとベース、アコースティック、フラットが選択可能。単三電池での駆動もできます。真空管アンプをイメージした、イルミネーションも素敵です。付属品は箱含め全て有り電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、取扱説明書、CUBASEAIDownloadInformation（CUBASEAIダウンロードについて）