折りたたみ式 模擬刀　剣　コスプレ　小道具　中華風 刀剣　伸縮性

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商品詳細
【即購入可】金属／ステンレス製全長80cmほどの中華剣です。折り畳み式。刀身収納時25cmほど。収納ケースの青い塗料は他の小道具作成時に付着してしまったものです。剣の方は綺麗かと思います厚みの都合上、ケースと剣は別個でプチプチ梱包させて頂きますFGO、封神演義、ファイナルファンタジー、その他中国作品などに。
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