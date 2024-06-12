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新品 216個限定 大谷翔平 トラウト FOCO ボブルヘッド フィギュア
商品番号 N43896149852
商品名

新品 216個限定 大谷翔平 トラウト FOCO ボブルヘッド フィギュア
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。他サイトでも出品しておりますので、ご購入の際は一度コメント下さい。新品未開封品のFOCO社製、大谷翔平のボブルヘッドです。216個限定の商品です。商品は手元にありますので、即日発送できます。箱に少し傷みがありますので、写真でご確認下さい。手作りのため、色むら・落ち、色の具合が異なる場合がございますので予めご了承下さい。ノークレーム・ノーリターンでご理解ある方、ご購入よろしくお願い致します。#大谷翔平　#WBC#ボブルヘッド　#フィギュア　#ワールドベースボールクラシック　#首振り人形　#吉田正尚　#foco#バブルヘッド　#メジャーリーグ　#MLB#トラウトジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/competitive266181.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate31148.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring72996.html
新品 216個限定 大谷翔平 トラウト FOCO ボブルヘッド フィギュア
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