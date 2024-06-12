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- 新品 216個限定 大谷翔平 トラウト FOCO ボブルヘッド フィギュア
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。他サイトでも出品しておりますので、ご購入の際は一度コメント下さい。新品未開封品のFOCO社製、大谷翔平のボブルヘッドです。216個限定の商品です。商品は手元にありますので、即日発送できます。箱に少し傷みがありますので、写真でご確認下さい。手作りのため、色むら・落ち、色の具合が異なる場合がございますので予めご了承下さい。ノークレーム・ノーリターンでご理解ある方、ご購入よろしくお願い致します。#大谷翔平 #WBC#ボブルヘッド #フィギュア #ワールドベースボールクラシック #首振り人形 #吉田正尚 #foco#バブルヘッド #メジャーリーグ #MLB#トラウトジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/competitive266181.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate31148.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring72996.html
限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-
大谷 & トラウト 限定品ボブルヘッド-
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大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-
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