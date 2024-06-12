新品 216個限定 大谷翔平 トラウト FOCO ボブルヘッド フィギュア



限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-



大谷 & トラウト 限定品ボブルヘッド-



限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-



限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-



限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-



Amazon | 大谷翔平 ボブルヘッド 二刀流 フィギュア 希少 バブルヘッド ...



大谷 & トラウト 限定品ボブルヘッド-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-



限定品・新品] 大谷翔平トラウトボブルヘッド ②-



大谷 & トラウト 限定品ボブルヘッド-



大谷翔平 トラウト ボブルヘッド 新品-

ご覧頂きありがとうございます。他サイトでも出品しておりますので、ご購入の際は一度コメント下さい。新品未開封品のFOCO社製、大谷翔平のボブルヘッドです。216個限定の商品です。商品は手元にありますので、即日発送できます。箱に少し傷みがありますので、写真でご確認下さい。手作りのため、色むら・落ち、色の具合が異なる場合がございますので予めご了承下さい。ノークレーム・ノーリターンでご理解ある方、ご購入よろしくお願い致します。#大谷翔平 #WBC#ボブルヘッド #フィギュア #ワールドベースボールクラシック #首振り人形 #吉田正尚 #foco#バブルヘッド #メジャーリーグ #MLB#トラウトジャンル（スポーツ選手）···野球