24h以内発送 ポケモンカード トリプルレッドビート ボックス シュリンクつき

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同時出品のポケカと合わせてご購入で送料分¥500offします★ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードトリプレットビートbox未開封です。新品未開封、シュリンク付きです。正規店で購入し、再シュリンクやサーチはしておりません。※あくまで素人保管のため神経質な方、完備品をお求めの方はご購入をお控えください。※すり替え防止のため返品交換は受け付けておりませんので、ご了承頂ける方のみご購入ください。※様子を見て価格調整しておりますので値下げ交渉は受け付けておりません。