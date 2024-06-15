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ポケモンカード　旧裏　カメックス
商品番号 S77799240435
商品名

ポケモンカード　旧裏　カメックス
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···ポケットモンスターボックスパックシングル···シングルスレ→ありません白カケ→ややあります。詳しくは写真でご確認お願い致しますm(__)mカード購入した後すぐに、スリーブに入れて保管していました。プレイ用としては一切使用していないカードとなります。また、商品すり替え防止の為購入後は、キャンセル、クレーム等お受け致しませんのでよろしくお願い致します。(´；ω；｀)硬質カードケースに入れた後、厚紙で補強して発送致します。水濡れ防止も致します‼︎#ポケモンカード#カメックス#ポケットモンスター
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