ポケモンカード　旧裏　カメックス

シリーズ···ポケットモンスターボックスパックシングル···シングルスレ→ありません白カケ→ややあります。詳しくは写真でご確認お願い致しますm(__)mカード購入した後すぐに、スリーブに入れて保管していました。プレイ用としては一切使用していないカードとなります。また、商品すり替え防止の為購入後は、キャンセル、クレーム等お受け致しませんのでよろしくお願い致します。(´；ω；｀)硬質カードケースに入れた後、厚紙で補強して発送致します。水濡れ防止も致します‼︎#ポケモンカード#カメックス#ポケットモンスター



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