シンジュ団スペシャルセット

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ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)閲覧ありがとうございます。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)閲覧ありがとうございます。こちらシンジュ団スペシャルセットになります。状態ですが、新品未使用ですが画像にもあります通り表面にシュリンクに小さい穴が空いてます。素人判断な為細かい傷や汚れを気にする方はご購入をお控えください。発送に関しては濡れ、折れ対策をしてプチプチを巻いて発送致します。