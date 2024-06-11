vanzandt ヴァンザント　ストラト　ジミヘンモデル　レフティ

オーダー品で、元々はジミヘンモデル（右用）をナット交換などで左利き用に調整したものです。2022年製、セカンドオーナーです。詳細の画像を追加しました。工房で、下記を行いました。・ナット交換・オクターブ調整・ピックアップの高さ調整ストラップピンは右用になります。ピックアップも左利き用にワンオフで作成されています。フレットも十分にあります。vanzandtはレフティオーダーですと新品で1年待ちですのでいかがでしょうか。純正GIGケース（汚れあり）に入れて発送致します。タイプ...ストラトキャスタータイプ



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